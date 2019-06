Mahmood vola in Svezia per partecipare a un noto programma televisivo

La partecipazione all’Eurovision Song Contest, manifestazione nella quale ha rappresentato l’Italia classificandosi secondo, ha davvero aperto tutte le porte alla carriera di Mahmood, il cantante milanese che sta scalando tutte le classifiche.

Il suo successo continua ad aumentare a livello internazionale e, proprio in virtù di questo, il giovane è stato chiamato a partecipare al programma televisivo svedese “Sommarkrysset”, un format estivo ormai famoso e molto seguito sulla rete commerciale TV4, il canale più gettonato della tv svedese anche grazie a programmi come “Let’s Dance” e “MasterChef”.

Mahmood sarà ospite nella puntata di sabato 15 giugno alle ore 20. Il cantante vincitore dell’ultima edizione di Sanremo con la sua hit “Soldi” è, tra l’altro, il primo artista italiano a essere invitato al celebre programma: il merito è proprio del suo brano che sta spopolando in Svezia, considerando ha raggiunto la posizione numero 6 nella classifica di Spotify. La vetrina dell’Eurovision Song Contest ha fatto il resto.

Nel 2008, tra l’altro, il programma “Sommarkrysset” invitò Lady Gaga che, all’epoca, era solo agli inizi della sua carriera e per questo fu accolta senza troppo clamore: la popstar si esibì con “Just Dance” e, solo un anno dopo, ha iniziato a riempire gli stadi di tutto il mondo, anche in Svezia. Speriamo, dunque, che la tv svedese porti la stessa fortuna anche a Mahmood.

