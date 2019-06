Barbra Streisand omaggia il cagnolino morto con una foto dei suoi cloni

Nel secondo anniversario dalla morte di Samantha, il suo adorato cagnolino, Barbra Streisand ha deciso di dedicargli un ricordo postando una foto su foto su Instagram. Dolcissima. L'attrice era molto legata al suo Coton de Tuléar, tanto da farla clonare. E sono proprio i cloni di Samantha ad essere i protagonisti dello scatto condiviso sui social. Nella foto si vedono Miss Violet, Miss Scarlet e Miss Fanny sopra la tomba del cagnolino morto 2 anni fa. La didascalia recita così: "I gemelli Scarlet e Violet onorano la loro mamma (con la cuginetta Fanny al centro)".

Scarlet e Violet sono state clonate dalle cellule che Barbra aveva fatto prendere da bocca e stomaco di Samantha prima che la lasciasse. La cantante non poteva sopportare l'idea di vivere senza il suo amico a 4 zampe, e per questo motivo aveva deciso di ricorrere a questa operazione molto costosa (può costare fino a 100mila dollari). Un dolore, quello per la morte di Sammie, in parte mitigato dalla presenza di queste due cagnoline che sono i suoi perfetti cloni. "Samantha è ancora con me... almeno in parte", ha dichiarato qualche tempo fa l'attrice. E ora tutti insieme sono andati al cimitero per omaggiarla ancora una volta.