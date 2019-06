Lo Stato Sociale inaugura il mini-tour in metropolitana

Per promuovere il suo ultimo singolo, Lo Stato Sociale ha pensato a una location d'eccezione. E molto originale. Lodo Guenzi e i suoi hanno deciso di portare l'hit estiva "DjDM****" in metropolitana. Un mini-tour "sottoterra", che farà impazzire i tantissimi fan. Più esattamente, la band sta facendo in questi giorni un'esibizione a sorpresa nelle metro di Genova, Torino, Brescia, Milano, Roma, Napoli e Catania. Il tutto in 24 ore. Il pezzo viene cantato agli ignari ascoltatori che si trovano sul treno e che mai si sarebbero aspettati di vedere una performance così.

Lodovico ha spiegato la scelta del titolo della canzone, che potrebbe apparire un'offesa ma non è così: "DJDM****, che per esteso diventa “dj di me*da”. Provocatorio per una hit estiva, no? Questa volta la bella parolaccia la mettiamo subito in evidenza, per vedere l’effetto che fa. Rompiamo un po’ le scatole a chi fa tormentoni estivi e alle hit che dicono tutto e non dicono niente".

La provocazione del nuovo singolo vuole essere prima di tutto rivolta verso se stessi. Perché anche loro prima erano DJ. Poi se qualcuno dovesse prendersela o fare delle critiche, non se sarà un problema. Anche perché le hit estive durano, appunto, il tempo di una stagione, parlano di storie d'amore che nascono e finiscono presto.

Il singolo "DJDM****" uscirà domani 7 giugno.