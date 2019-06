Noyz Narcos: in partenza il "summer tour"! Ecco le prime date

Il “Noyz Narcos summer tour” sta per partire: la prima esibizione del rapper è fissata per sabato 8 giugno, in occasione del Nameless Music Festival che si terrà a Barzio, in provincia di Lecco.

Poi l'artista non si fermerà per tutta la stagione estiva, esibendosi dal vivo sui più importanti palcoscenici d'Italia, Club e Festival musicali, fino a settembre.

Per il momento sono 9 le date già confermate:

8 giugno Barzio (Lc), Nameless Music Festival

21 giugno Cella Monte (Al), Jazz: Re:Found

28 giugno Cagliari, Opera Beach Arena

30 giugno Rieti, Appuntamento Trasversale

3 luglio Bologna, Oltre Festival

13 luglio Venezia, Home Festival

26 luglio Caprarola (Vt), Eco Sound Fest

27 luglio Altamura (Ba), Wallride Festival 2019

5 settembre Campo Marzo (Vi), Vivi Festival

Visualizza questo post su Instagram SUMMER TOUR 2019 - Ci vediamo on stage! ENEMY BRUTAL CREW Un post condiviso da Noyz Narcos (@noyz79) in data: 5 Giu 2019 alle ore 5:03 PDT

Durante il tour il rapper proporrà molti brani tratti dal suo ultimo album "Enemy", già disco di platino e numero 1 della classifica FIMI: come “Enemy”, “Sinnò me moro", “Niente per Niente”. Ci saranno poi molte sorprese, con cui il rapper è già pronto a far scatenare il suo pubblico. E non mancheranno anche brani che hanno segnato l'inizio della sua straordinaria carriera.

Oggi Noyz Narcos (nome d'arte di Emanuele Frasca) è considerato uno dei migliori rapper di sempre, fonte d'ispirazione per tantissimi giovani della generazione hip hop. Nonostante qualche anno di assenza dalle scene musicali, con il suo ritorno e con l'ultimo album ha confermato di essere un maestro del rap.

(Credits photo: Instagram/noyz79)

