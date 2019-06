Vasco Rossi commovente: regala il biglietto del concerto sold out a una fan malata di sclerosi

Il 18 giugno prossimo Laura Floris, 54 anni, parteciperà al concerto di Vasco Rossi a Cagliari. La sua è una storia speciale, perché da 33 anni Laura è costretta a stare a letto a causa della sclerosi multipla. Ma quell'amore per il Blasco lei non lo ha mai abbandonato. Anche prima della malattia, lei era una fan sfegatata: poster e fascette troneggiano, infatti, nella sua stanza da sempre.

Il fatto è che quella data del live di Vasco era sold out. Laura non può andarci. E invece no, Laura sarà lì presente, grazie a un gesto di generosità del cantante di Zocca, che le ha regalato un biglietto. Sarà l'ospite d'onore! Ma non finisce qui. Avendo bisogno di assistenza, una squadra di infermieri e anestesisti sarà al fianco della donna per tutta la durata dello show. Questo è stato possibile grazie all'ospedale di Is Mirrionis e alla onlus Sam di Monserrato, che metterà a disposizione anche l'ambulanza che la porterà al concerto.

Non sappiamo come Vasco sia venuto a conoscenza della volontà di Laura di partecipare al concerto. Sappiamo solo che ha reso possibile questo sogno. Un sogno che sta per avvicinarsi. Un sogno magico che resterà nel cuore di Laura per sempre.

Ascolta la nostra web radio dedicata a Vasco Rossi!