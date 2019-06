Beyoncé, i suoi fan minacciano di morte una donna perché si è messa a parlare con Jay-Z

I fan di Beyoncé si sono inviperiti quando hanno visto una donna parlare con il marito della loro beniamina, Jay-Z, al punto di arrivare a minacciarla di morte: probabilmente i fan hanno pensato che la donna in questione volesse sedurre il rapper ma in realtà i due stavano semplicemente conversando.

La donna in questione è Nicole Curran, moglie di Joe Jacob, il proprietario di maggioranza della squadra di basket americana dei Golden State Warriors: l’incontro tra lei e Jay-Z è avvenuto proprio sugli spalti della Oracle Arena di Oakland in California, dove è stato disputato il match valido per gli NBA Finals tra i Toronto Raptors e, appunto, i Golden State Warriors. Tra Nicole e Jay-Z, in realtà, era seduta Beyoncé mentre i due si sono parlati: la scena è stata ripresa da un video, condiviso su Twitter dal canale sportivo ESPN. Da quel momento è poi diventato virale, scatenando l’odio dei fan di Beyoncé.

Jay-Z and Beyoncé are courtside for Game 3 pic.twitter.com/6mmJuN8Odn — ESPN (@espn) 6 giugno 2019

Per le minacce ricevute, Nicole è stata costretta a chiudere il suo profilo Instagram ma prima di farlo ha provato a spiegare che si è trattato semplicemente di un equivoco, anche perché è sposata: “Rispetto Queen B. La adoro! Ho parlato due volte con suo marito stasera - ha scritto la Curran - La prima volta per offrire loro dei drink quando sono arrivati, considerando che erano nostri ospiti. La seconda volta per spiegare il perché avessi dato a sua moglie una rosa da un fan. A tutto ciò è stata data un’interpretazione fuori contesto. Sono felicemente sposata. Mi state chiedendo di suicidarmi? – ha concluso - In qualche modo credo che neanche lei sostenga tutto questo”.

Beyoncé ha preferito non commentare direttamente la vicenda, ma la sua portavoce Yvette Noel-Schure ha condannato quanto accaduto tramite i social: “Conosco il vostro profondo amore per Beyoncé, ma quell’amore va dato a ogni essere umano. Non porterà gioia alla persona che amate così tanto, se disseminate odio in suo nome. Vi vogliamo bene”.