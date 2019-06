Justin Bieber e Selena Gomez cancellano le prove dell'amore passato

Con il matrimonio di lui con la modella Hailey Baldwin, la storia d'amore tra Justin Bieber e Selena Gomez (che aveva fatto sognare i fan per tanti anni) sembra essere stata definitivamente archiviata.

Entrambi avevano deciso già tempo fa di non seguirsi più reciprocamente sui social. A cominciare era stato Justin, che per primo aveva premuto il fatidico tasto "non seguire più". Ma la cosa era venuta fuori solo per caso, quando il cantante aveva postato sui social uno screenshot per denunciare i fan che bullizzavano sua moglie e ai fan più attenti non era sfuggito quel suggerimento di amicizia "Selena Gomez".

Ma ora pare che i due abbiano deciso anche di rimuovere tutte le foto da Instagram che testimoniano il loro amore passato e che, tra alti e bassi, ha fatto sospirare i sostenitori per ben nove anni, dal 2009 al 2018. Di sicuro i fan sono pronti a giurare che manca la foto con cui lei gli aveva fatto gli auguri di buon compleanno del marzo 2018. E, insieme a quella, sicuramente ne saranno già sparite altre.

La storia tra i due era iniziata nel 2009 quando erano entrambi soltanto due adolescenti: lui aveva 15 anni e aveva una vera e propria infatuazione per lei, che di anni ne aveva 17. La prima apparizione pubblica insieme risale al 2011, in occasione degli Oscar. Lui aveva dichiarato: «Penso che abbia il sorriso più bello del mondo».

Da quel momento tanti alti e bassi, tradimenti, scontri e allontanamenti seguiti da riavvicinamenti e nuovi idilli.

L'ultimo riavvicinamento è molto recente, risale al 2018 e coincide con i problemi di salute di lei. L'amore sboccia più forte che mai, i due viaggiano insieme e sono felici. Poi di nuovo la rottura. Ma questa volta Justin decide di metterci davvero una pietra sopra e sposa in segreto la sua ex, Hailey Baldwin.

Sarà finita davvero con Selena?

(Credits photo: Instagram)

