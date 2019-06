Jessie J: “Sono sterile ma non mi rassegno, credo ancora nei miracoli”

Lo scorso novembre, durante un concerto alla Royal Albert Hall di Londra, Jessie J ha rivelato al suo pubblico di essere sterile: “Quattro anni fa – ha raccontato quella sera – mi è stato detto che non avrei potuto avere figli, ma io in qualche modo li avrò, statene certi. Quando il dottore mi ha dato la notizia ho detto ‘Oh diavolo, nooo!’. Ma non lo sto dicendo per farmi compatire – ha continuato – io sono una di milioni di donne e uomini che hanno avuto questi problemi o li avranno. Ciò non può diventare qualcosa che ci definisce”.

Jessie non si arrende ed è intenzionata ad avere dei figli con il suo nuovo compagno Channing Tatum: “Io credo ancora nei miracoli, noi donne sappiamo che a volte le cose non vanno come vorremmo, è un processo – ha detto al Daily Mirror – quando lo ho rivelato non cercavo compassione, volevo solo essere aperta su questa tematica”.

La cantante ora è serena accanto al suo nuovo compagno e per questo pensa di poter costruire una famiglia insieme a lui: “Sono molto felice della mia vita – ha detto in proposito – tutti meritano di essere felici”. Channing, in realtà, ha già una figlia, Everly, che ha 6 anni ed è nata dal matrimonio con l’ex moglie Jenna Dewan, ma probabilmente adesso anche lui desidera altri figli insieme a Jessie.

