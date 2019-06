Justin Bieber sfida Tom Cruise sul ring: “Se rifiuti vuol dire che hai paura”

Justin Bieber torna a far parlare di sé e stavolta il motivo è davvero incredibile: il cantante, infatti, ha sfidato Tom Cruise a fare a botte con lui sul ring. Il perché di questa sfida è ignoto: c’è chi ipotizza un litigio o un battibecco avvenuto durante un incontro casuale a Los Angeles, oppure semplicemente Bieber non sopporta l’attore.

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ? — Justin Bieber (@justinbieber) 10 giugno 2019

“Voglio sfidare Tom Cruise a combattere sull’Ottagono – ha scritto la popstar su Twitter – Tom, se non accetti vuol dire che hai paura e non te lo perdoneresti mai”. Per chi non lo sapesse, l’Ottagono è il tipo di ring utilizzato nell’ambito dell’Ultimate Fighting Championship, il torneo di combattimento della federazione UFC.

Al momento Tom Cruise non ha ancora replicato alla sfida lanciata da Bieber ma ovviamente gli utenti dei social si sono scatenati con i commenti: “A un certo punto della serata l’agente di Tom Cruise dovrà chiamare Tom Cruise e dirgli che Justin Bieber l’ha sfidato a un combattimento. Questa è una conversazione che succederà davvero”, ha scritto ad esempio un utente. Qualcun altro, invece, ha provato a far notare a Bieber che forse non è in grado di sostenere la sfida che ha lanciato: “Tom Cruise era un wrestler durante le superiori, e si è sempre allenato nel corso degli ultimi 30 anni. Tu invece non riesci a mangiare correttamente un burrito. Siediti Biebs”.

Come andrà a finire quest’assurda sfida? In realtà, secondo alcuni è solo una trovata pubblicitaria per annunciare un film che potrebbe vedere come protagonisti proprio Bieber e Tom Cruise. Ma questa è solo un’ipotesi: di certo, la popstar è riuscita ad attirare l’attenzione, ora non resta che scoprire, appunto, il motivo di tutto ciò.

