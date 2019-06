Irama rivela che presto (probabilmente) si trasferirà a Miami

Le ultime novità su Irama arrivano direttamente dal suo account Instagram, sul quale il cantante ha deciso di interagire direttamente con i fan e rispondere alle loro domande.

In tantissimi hanno posto domande sui progetti futuri e anche sulla vita personale del loro idolo. E proprio rispondendo ad una di queste domande, Irama ha confessato qualcosa che non in molti si sarebbero aspettati.

Infatti, alla domanda "Dove vorresti vivere?", il cantante ha risposto “A breve probabilmente andrò a vivere a Miami”.

Anche se non si tratta di una certezza (visto che nella sua risposta c'è un "probabilmente"), non si tratta neppure semplicemente di un sogno. Sembra infatti che quello di trasferirsi in America sia un progetto concreto dell'artista la cui carriera, dopo la vittoria di Amici e il successo degli ultimi lavori, si può dire decisamente decollata.

Il video del suo ultimo singolo, "Arrogante", è stato girato a Miami: evidentemente proprio in quella occasione Irama deve aver intrecciato contatti e trovato collaborazioni che intende portare avanti.

Non sarebbe il primo artista a farlo e la scelta non deve spaventare i fan: potrebbe trattarsi di un trasferimento non definitivo, ma limitato a qualche mese.

Inoltre, proprio in una recente intervista rilasciata a Glamour, il cantante ha dichiarato di avere il desiderio di "girare il mondo per incidere un disco nomade, che raccolga e racconti le vibrazioni di ogni Paese".

Chissà che non voglia partire proprio da Miami!

(Credits photo: Instagram/irama.plume)

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hit estive!