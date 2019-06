J-Ax: la foto con DJ Jad fa impazzire i nostalgici degli Articolo 31

Fan in visibilio per una foto postata sul profilo ufficiale di J-Ax. L'artista, in occasione Core Festival a Treviso, ha condiviso uno scatto che lo ritrae sul palco con DJ Jad, che negli anni '90 fondò insieme al lui gli Articolo 31. In tanti non hanno mai dimenticato quel duo che li ha fatti ballare e divertire tantissimo.

Neanche a dirlo, una pioggia di commenti e like ha invaso l'account di J-Ax. "La foto più bella del mondo", ha scritto un follower. "L'articolo 31 è storia, tutto il resto è noia...", un altro.

"Un urlo per l’Articolo 31 - ha scritto il rapper nella didascalia - Non vedo l’ora di incontrarvi tutti in giro per l’Italia. Next Stop: Bologna, 29 Giugno". Il viaggio continua e tutti gli appassionati non vedono l'ora di continuare questo fantastico sogno con i loro beniamini, che nel 2006 hanno deciso di prendersi una pausa.

