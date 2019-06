Marco Mengoni batte tutti i record: 50 dischi di platino in 10 anni

In 10 anni di successi ha collezionato la bellezza di 50 dischi di platino: questo è un vero e proprio record e a raggiungerlo è stato Marco Mengoni. L’ultima certificazione l’ha ottenuta, per la sesta volta, con “Guerriero”, grande hit uscita nel 2014 e ancora apprezzatissima dal pubblico.

Il suo ultimo singolo, “Muhammad Ali”, è già disco d’oro. Un traguardo del genere rappresenta per Marco una grande soddisfazione che ha voluto condividere e festeggiare con i suoi fan: “10 anni che passano leggeri come piuma – ha scritto su Twitter – 30 anni che un lampo gli fa un baffo, 50 platini che invece pesano perché mi ricordano quanto avete camminato e state ancora camminando al fianco della mia musica, delle mie idee e delle piccole e grandi rivoluzioni”.

10 anni che passano leggeri come piuma, 30 anni che un lampo gli fa un baffo, 50 platini che invece pesano perché mi ricordano quanto avete camminato e state ancora camminando al fianco della mia musica, delle mie idee e delle piccole e grandi rivoluzioni.#Mengoni50Platino pic.twitter.com/OCDSloyXLz — Marco Mengoni (@mengonimarco) 10 giugno 2019

I fan di Marco hanno celebrato questo trionfo mandando in trend topic l’hashtag #Mengoni50Platino e riempiendolo di complimenti, ringraziamenti e auguri per altrettanti successi. Il cantante, intanto, si prepara per il “Fuori Atlantico attraverso la bellezza”, 5 show speciali in location particolari. In seguito, dopo una breve pausa, Mengoni tornerà a incontrare il suo pubblico nei palazzetti e nei club italiani ed europei.

