Lady Gaga si arrabbia con i fan che gli chiedono di Bradley Cooper durante un concerto a Las Vegas

In “A Star is Born” Lady Gaga e Bradley Cooper erano così affiatati che hanno fatto sognare i fan di tutto il mondo: sono in tanti ad aver pensato che tra i due fosse nato qualcosa anche nella realtà, anche perché la cantante ha lasciato il fidanzato a un passo dalle nozze e adesso, invece, pare che Cooper abbia rotto con la compagna Irina Shayk.

In tanti attribuiscono la colpa della fine della love story tra l’attore e la modella proprio a Lady Gaga e sui giornali di gossip ormai non si parla d’altro: ma la popstar è stanca di sentire addosso questa pressione e alla fine non ce l’ha fatta più. Durante il suo ultimo concerto a Las Vegas, Miss Germanotta è sbottata e ha insultato il suo pubblico che le chiedeva a gran voce dove fosse Bradley.

“Siate gentili oppure andatevene a f*****o!”, ha detto la cantante ai fan visibilmente infastidita, per poi cantare “Shallow”, il brano del film per il quale ha vinto anche il Premio Oscar come Migliore canzone originale.

La reazione della cantante, seppure forse un po’ eccessiva, è comprensibile anche perché in passato lei ha smentito più volte il presunto flirt con Cooper: “Sì, la gente ha visto amore tra di noi – ha detto, ad esempio, dopo l’esibizione alla serata degli Oscar – e indovinate un po’, quello era proprio il nostro intento”. Era tutta una recita, in sostanza, forse per promuovere il film o semplicemente per far sognare i fan. È questa la verità? In assenza di prove, bisogna considerare come tale la versione di Lady Gaga.

