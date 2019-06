Elodie, fuori oggi “Margarita” il singolo con Marracash

Si intitola “Margarita”, è stato prodotto da Takagi&Ketra e probabilmente diventerà il nuovo tormentone estivo: stiamo parlando della nuova canzone di Elodie, realizzata in collaborazione con Marracash.

Il singolo è uscito oggi su tutte le piattaforme di download e streaming: si tratta di un bel mix di raggae e pop, dal ritmo coinvolgente e divertente. Per queste ragioni, è probabile che diventi un grande successo dell’estate e per Elodie non sarebbe il primo, considerando che anche “Pensare Male”, il brano al quale ha collaborato con i The Kolors, sta collezionando successi.

Per la cantante, in realtà, questo è solo uno dei tanti duetti della sua carriera: in passato ha duettato con Ghemon in “Rambla”, con Gué Pequeno e Michele Bravi in “Nero Bali”, mentre adesso ha deciso di lanciarsi in quest’avventura con Marracash, come ha annunciato lei stessa su Instagram.

