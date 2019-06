Taylor Swift e Katy Perry: l'ultimo gesto di pace nasconde qualcosa?

Taylor Swift e Katy Perry hanno sotterrato l'ascia di guerra. Il primo passo per la riconciliazione risale a un anno fa quando Katy inviò un ramoscello di ulivo, simbolo di pace, alla collega Taylor. Un gesto molto apprezzato, che ha segnato la fine della guerra tra le due, nata circa 4 anni prima a causa di un diverbio su un ballerino che lavorava per entrambe.

Ma i gesti pacifici non finiscono qui. Qualche giorno fa la cantante di "ME!" ha aggiunto alla sua playlist di Apple Music il nuovo singolo "Never Really Over" della collega, uscito il 31 maggio scorso. Ultimo in ordine di tempo, è forse il gesto più dolce. Nel vero senso della parola.

Katy Perry ha pubblicato una foto di un piatto di cookies con la scritta "Pace finalmente" - e tanto di simboli della pace ai lati - e ha taggato Taylor Swift. Si intuisce subito che li ha preparati per lei. Ma c'è qualcosa di sospetto. Secondo alcuni fan, infatti, i biscotti, oltre ad essere un altro segno di amicizia ritrovata, potrebbe anticipare una collaborazione artistica tra le due. E qui entra in gioco il numero 13, numero preferito di Taylor, che appare solo quando bolle qualcosa in pentola.

Visualizza questo post su Instagram feels good @taylorswift Un post condiviso da KATY PERRY (@katyperry) in data: 11 Giu 2019 alle ore 4:52 PDT

Il 13 compare ben 3 volte nel post condiviso dalla Perry. Esce se si sommano le lettere della scritta sul piatto, compresi i simboli della pace. Esce se si contano le parole del luogo inventato dalla fidanzata di Orlando Bloom, che è "Let's Be Friends", per taggare la foto. E infine, esce se si sommano i cuoricini con cui ha commentato la Swift.

Insomma, tutto lascia intendere che presto sentiremo ancora parlare delle due... e non sarà a causa di un litigio!

