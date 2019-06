Baby K, ecco le prime date del tour estivo

L’estate è ormai arrivata e Baby K è pronta per cantare insieme ai suoi fan sui palchi di tutta Italia con il suo Icona Live Tour. Oggi la cantante ha finalmente reso note le date ufficiali dei suoi concerti estivi: “Preparate la sveglia, sarà un’estate rovente”, ha scritto sui social Baby K qualche giorno fa. In effetti, le sue esibizioni sono in programma in alcune delle più gettonate località marittime italiane, dove tante persone vanno in vacanza.

Ecco le date del tour:

5 luglio al Lido delle Nazioni (Ferrara)

25 luglio a Mondovì (Cuneo)

1 agosto a Senorbi (Cagliari)

3 agosto a La Spezia

16 agosto a Dorgali (Nuoro)

17 agosto a Porto Cervo (Otranto)

Ma attenzione: nel video che annuncia il tour pubblicato su Instagram, Baby K specifica che queste sono solo le prime date e che presto ne arriveranno altre. Durante il suo Icona Tour, la cantante eseguirà tutte le sue hit più famose, dall’ultimo, “Playa”, che è già un tormentone, fino al grande successo con Giusy Ferreri, “Roma-Bangkok”, o ancora “Da zero a cento” e “Voglio ballare con te”. Insomma, preparatevi perché Baby K promette di farvi ballare e divertire sulle note dei suoi brani più amati!

