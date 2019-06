Ligabue annuncia la scaletta del suo "Start Tour"

Ci saranno grandi classici e anche pezzi nuovi. Luciano Ligabue ha annunciato la scaletta dei brani che porterà al suo "Start Tour". Qualche indiscrezione nei giorni scorsi, che trova conferma oggi con la notizia ufficiale. E siamo sicuri che i fan apprezzeranno la sua scelta. Non mancheranno le canzoni più belle ("Balliamo sul mondo", "Certe Notti", "Piccola stella senza cielo", "Urlando contro il cielo") che saranno affiancate dalle ultime hit del cantante di Correggio ("Polvere di Stelle" e "Certe donne Brillano").

"Mi piace anche l’idea di dare degli assaggi e sono due momenti che fanno diventare lo spettacolo diverso dai nostri soliti”, ha detto Luciano parlando dei due medley che ha previsto durante il live. La scaletta sarà ogni sera sempre la stessa, cambieranno solo i medley: "La parte voce e chitarra cambierà ogni sera, ma è anche la più semplice da modificare, visto che sono solo".

Il suo tour partirà domani, 14 giugno, da Bari e terminerà il 12 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

Ecco la scaletta:

- Polvere di stelle

- Ancora noi

- A modo tuo

- Si viene e si va

- Quella che non sei

- Balliamo sul mondo

- Medley chitarra e voce (L’amore conta/Sogni di Rock’n’Roll/Il giorno di dolore che uno ha/Tu sei lei/Un colpo all’anima)

- Bambolina e barracuda

- La cattiva compagnia

- Non è tempo per noi

- Marlon Brando è sempre lui

- Luci d’America

- Mai dire mai

- Medley Rock Club (Vivo morto X/Eri bellissima/Il giorno dei giorni/L’odore del sesso/I ragazzi sono in giro/Libera nos a malo/Il meglio deve ancora venire)

- Vita morte e miracoli

- Niente Paura

- Certe Notti

- A che ora è la fine del mondo

- Tra palco e realtà

- Certe donne brillano

- Piccola stella senza cielo

- Urlando contro il cielo

Ascolta la nostra web radio dedicata a Ligabue!