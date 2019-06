Vasco Rossi: arriva il nuovo arrangiamento di "Ti Taglio la Gola"

Durante il “Non Stop live tour 2019”, Vasco Rossi ha eseguito lo storico brano "Ti Taglio la Gola" in una versione tutta nuova. Pazzesca. Chi ha avuto la fortuna di ascoltarlo è praticamente impazzito. Un arrangiamento incredibile, con un Blasco in stato di grazia. Il brano è contenuto nel settimo album in studio del cantautore, "Cosa succede in città", del 1985. Un grandissimo successo che oggi diventa ancora più bello.

Vasco ha sempre cantato questo pezzo nei suoi concerti all'interno dei suoi medley. Ora però ha fatto qualcosa di diverso: l'ha riproposta in versione integrale rendendola ancora più rock. Facendo ballare tutti i presenti. Mandandoli in paradiso. Non è la prima volta che il rocker di Zocca propone le sue hit con un nuovo arrangiamento. È successo, infatti, anche a "Domenica lunatica”, “C’è chi dice no”, “Dillo alla luna”, “Ormai è tardi”, solo per citarne alcuni. Del resto un grande della musica come lui può permettersi tutto.

Ascolta qui "Ti Taglio la Gola" nella nuova versione.

