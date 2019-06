Madonna, il suo “Madame X Tour” è un flop

Esce oggi il tanto atteso 14esimo album di Madonna, dal titolo “Madame X”. Nonostante negli ultimi mesi la Regina del Pop abbia cercato in tutti i modi di incuriosire il pubblico sul suo nuovo lavoro, a quanto pare i suoi sforzi non sono serviti a molto.

Secondo i primi dati relativi alla vendita dei biglietti per le tappe del suo “Madame X Tour”, infatti, questi concerti si preannunciano essere dei flop: Madonna sta facendo fatica anche a riempire le sale più piccole per i suoi show americani.

Secondo quanto riportato dal New York Post, ad esempio, per il concerto in programma per il 12 settembre alla BAM Opera House di Brooklyn, sarebbero ancora disponibili centinaia di biglietti; stessa cosa per la data del 7 ottobre nello stesso luogo, per la quale sarebbero ancora disponibili addirittura più della metà dei posti.

E se Madonna avesse sbagliato strategia nel promuovere il suo nuovo album Madame X? Il tempo lo rivelerà, per ora il calo di interesse da parte dei fan è comunque evidente: per il “Rebel Heart Tour”, nel 2015-2016, la popstar registrò il tutto esaurito al Madison Square Garden per ben due volte e i biglietti per gli oltre 20mila posti disponibili andarono letteralmente a ruba, finendo in ben 20 minuti. La differenza con la situazione attuale, insomma, è notevole.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!