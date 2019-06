Taylor Swift svela il titolo del nuovo album, la data e il secondo singolo

Taylor Swift è tornata. E lo ha fatto in grande stile. In una diretta Instagram, infatti, la cantante ha vuotato il sacco e ha rivelato tantissimi dettagli sul suo nuovo progetto discografico. Nell'ordine, Taylor ha annunciato: il nome dell'album, la data di uscita, la cover e il titolo del secondo singolo. Un fiume in piena, insomma.

Il nuovo disco si chiamerà "Lover", la data di pubblicazione è fissata per il 23 agosto e la copertina sarà tutta rosa. Il nuovo singolo, invece, si chiamerà "You Need To Calm Down".

L'album "Lover" conterrà 18 brani. Ecco cosa ha dischiarato la cantante in attesa dell'uscita dell'album: "Sono più canzoni di quante ne abbia mai avute prima. È un album molto romantico. Non che io abbia inciso solo ballate d’amore, perché penso che l’idea di romanticismo non deve essere una canzone felice, penso che tu possa trovare romanticismo nella solitudine o nella tristezza o nel superare i conflitti o affrontare i problemi nella tua vita. Penso di guardare a queste cose con uno sguardo molto romantico". L’album è già disponibile in pre-ordine su Apple Music.

"You Need To Calm Down" è uscita oggi, 14 giugno, mentre per il video bisognerà aspettare qualche giorno, ma Taylor garantisce che l'attesa sarà ben ripagata!

