John Legend lancia una proposta: “Mettiamo i fasciatoi per neonati anche nei bagni maschili”

Il cantante e compositore americano vincitore di tantissimi premi, John Legend, ha condiviso una proposta che sta facendo il giro del web: “Mettiamo i fasciatoi per neonati anche nei bagni pubblici maschili”.

La star ha sposato la causa di “Love The Change” che, proprio per consentire anche ai papà di poter cambiare il pannolino ai propri bambini, si sta impegnando per installare 5mila fasciatoi nei bagni pubblici maschili in tutto il Nord America.

“Ci si attende tantissimo dalle donne e molto meno quando si parla dei figli – ha detto John Legend – iniziamo a farlo portando i fasciatoi anche nei bagni maschili”. In questo modo anche i papà potranno cambiare il pannolino i propri figli quando sono in giro con loro.

“La maggior parte dei papà ha vissuto tutto questo – ha scritto il cantante sul suo profilo Instagram – sei in giro con i tuoi figli e non hai un posto dove poter cambiare loro il pannolino. In occasione della Festa del Papà, la Pampers sta istallando 5mila fasciatoi nei bagni pubblici maschili. Finalmente non dovrete più cambiare il pannolino sulle vostre gambe!”.

Per sostenere questa causa, John ha pubblicato anche un video della suddetta campagna, in cui si racconta anche di quando, tempo fa, la foto di un papà che cambiava il suo bimbo seduto per terra e tenendo il piccolo sulle gambe fece molto scalpore, diventando virale e portando l’attenzione proprio sul problema della mancanza dei fasciatoi nei bagni degli uomini.