Il sogno erotico di Fedez? Non è (solo) Chiara Ferragni...

E come dargli torto. Fedez è tornato a parlare del suo sogno erotico di sempre... A parte la moglie Chiara Ferragni, ovviamente. Il rapper milanese ha pubblicato una storia su Instagram dove lo sentiamo dire: "Sono indeciso tra lei e lei. Che faccio?", mostrando una foto di Chiara e una del suo desiderio proibito... ovvero Jennifer Lawrence. Il tutto accompagnato da una simpatica emoticon dubbiosa.

In questi giorni Fedez si trova a New York con la moglie e il piccolo Leone. Ed è proprio durante la presentazione della nuova linea di trucchi firmata Ferragni, che ha avuto modo di imbattersi nella fotografia del suo sogno erotico Jennifer. L'indecisione tra le due è comprensibile. L'attrice americana è senza dubbio un sex symbol di livello planetario, però anche l'imprenditrice di Cremona non scherza.

Per capire cosa fare, Federico lancia un sondaggio social... in maniera ironica. Il pubblico però sta rispondendo e per ora non sembra esserci una vincitrice: metà follower preferiscono la Ferragni e l'atra metà la Lawrence. E tu, chi sceglieresti?

