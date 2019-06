Bella Thorne: vittima di un hacker, pubblica lei stessa le foto hot del riscatto

Bella Thorne è rimasta vittima di un attacco hacker. A finire in rete senza la sua volontà, alla mercé di chiunque, alcune foto hot che la cantante e attrice aveva condiviso con il suo ex fidanzato. Scatti in cui la bella 22enne appariva completamente nuda. Dopo essere stata hackerata, Bella è stata anche ricattata: avrebbe dovuto pagare un riscatto e le foto sarebbero ritornate private. Ma la ragazza non ci sta, non vuole cedere e decide di pubblicare lei stessa le immagini incriminate su Twitter.

In sua difesa è arrivato subito l'attuale fidanzato, Benjamin Mascolo, Benji del gruppo il “Benji e Fede”. Ecco cosa ha scritto in un post su Twitter: "Per chi non lo sapesse. La mia ragazza sono giorni che piangeva ed era depressa perché un hacker è entrato nel suo account Snapchat e ha rubato materiale intimo e privato, ricattandola chiedendo soldi in cambio di non pubblicare le foto su internet. Ha contattato la polizia e suoi avvocati i quali hanno iniziato a indagare ma hanno anche spiegato che in questi casi è praticamente impossibile impedire la diffusione del materiale. Ha deciso quindi di pubblicare lei stessa uno screen per non lasciare il potere di poterla sfruttare in mano a uno st***o infame e criminale. Sono molto orgoglioso di lei perché penso sia una decisione saggia per quanto difficile e dolorosa, lei come tante altre ragazze è una vittima e ha fatto bene a ribellarsi".

