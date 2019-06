Tiziano Ferro: “Il 2020 sarà l’anno dei miei ‘40’ e lo festeggio con voi”, ecco quando incontrerà i fan

Per Tiziano Ferro il 2020 sarà un anno davvero molto importante: come annunciato nei giorni scorsi, infatti, il cantante farà un grande tour negli stadi per promuovere il suo nuovo disco “Accetto miracoli”, in uscita il prossimo 22 novembre. Ma non è tutto: nel 2020 Tiziano compirà 40 anni e vuole festeggiare questo importante traguardo insieme ai suoi fan.

Lo ha annunciato con un post su Instagram: “Il 2020 sarà l’anno dei miei ‘40’ e voglio festeggiarlo insieme a voi – si legge nel post - con tutti i successi che hanno caratterizzato questi anni insieme”. Ecco perché il suo tour non prende il nome dal nuovo disco ma si chiama “TZN 2020”: il cantante ha voluto così rimarcare l’importanza di questo anno per la sua vita e la sua carriera.

Ecco perché, come ha spiegato nella sua ultima diretta su Instagram, girata nello studio di registrazione dove sta mixando il disco, Tiziano ha spiegato: “Voglio che questo tour sia una grande e divertente festa. Sarà un album di ricordi con tutte le cose che ci hanno unito fino ad ora. Voglio sentirvi cantare tutte le canzoni, dalla prima all’ultima”. Durante il tour, infatti, non verranno eseguite solo le canzoni del nuovo album, ma tutti i più grandi successi della sua carriera.

Nel corso della diretta, inoltre, Tiziano ha anche annunciato il meeting con i suoi fan: si terrà a Milano il prossimo 20 novembre ma la location non è stata ancora svelata. L’incontro sarà riservato agli iscritti al suo fanclub che potranno ascoltare in anteprima l’album e a loro sarà dedicata una sorpresa che renderà quella giornata “molto speciale”, come spiegato dallo stesso cantante. Infine, a proposito del tour, Tiziano ha confermato che la data a Bari ci sarà ma che al momento ancora non è confermata la location; manca solo Bologna: “Il concerto al Dall'Ara era un appuntamento 'del cuore' – ha spiegato - Purtroppo non ci è stata data la concessione per lo stadio quest'anno. La promessa è di vederci presto a Bologna – ha concluso - Bologna non si discute, come dice il mio amico Luca Carboni”.