Elisa annuncia il duetto con gli Imagine Dragons in "Birds"

Elisa ha annunciato una nuova collaborazione... quella con gli Imagine Dragons. La cantante italiana sarà la guest star del brano "Birds", già contenuto nell'album Origins, della band di Dan Reynolds. Un pezzo di successo che con la partecipazione di Elisa sarà ancora più bello. Potremmo ascoltarlo tutti a partire dal 21 giugno, giorno in cui verrà trasmesso in radio.

Ecco il post che l'artista di Monfalcone ha condiviso sui profili social, dove parla del momento in cui la band le chiese di fare il duetto (anticipando anche la cover del singolo):

"Gli @imaginedragons mi hanno chiesto di cantare con loro questa canzone. Birds. Bella sorpresa inaspettata e impegnativa". Ma siamo sicuri che Elisa sarà all'altezza.

Da poco al fianco di Carl Brave in una versione tutta nuova di "Vivere tutte le Vite", Elisa è pronta per partire alla volta di un tour internazionale, che sarà il preludio dei live programmati in Italia in partenza a novembre prossimo. Insomma, la cantante non si ferma un attimo ed è piena di sorprese.

