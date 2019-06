Fedez posta un commovente messaggio sui social e Chiara risponde così

Siamo abituati a vederli felici e sorridenti, la loro sembra una vita perfetta e lontana da qualsiasi problema. Ma in un recente post pubblicato sul suo account Instagram Fedez rivela che i soldi non sono tutto.

“Sono sempre combattuto se parlare in maniera del tutto onesta di alcuni piccoli ostacoli che sono riuscito a superare diventando papà, perché oltre a rischiare di essere eccessivamente retorico mi rendo conto che la nostra condizione di privilegio, agli occhi di molti, possa mettere in secondo piano praticamente qualsiasi problema. Credetemi quando vi dico che i soldi non potranno mai essere la panacea di tutti i vostri mali”.

Recentemente il rapper ha scoperto di avere un problema di salute e, nonostante ora sia tutto sotto controllo, questo episodio gli ha dato la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista e di dare il giusto peso a ciò che nella vita conta davvero.

“E se inizi a farti delle domande, le risposte di solito non tardano ad arrivare. Piano piano ho iniziato ad affrontare le mie giornate con piccolo mantra: “cosa faresti se questa giornata fosse l’ultima della tua vita?” Da lì in poi è stato tutto in divenire. Sembra stupido, ma vorrei riuscire a trasmettervi che il vero lusso nella vita è riuscire a ritagliarsi un mese intero da dedicare al proprio figlio”.

Fedez confessa di aver capito che rincorrere il successo e diventare ricco e famoso è stato indubbiamente bello. Ma non è tutto: "Rincorrere Lello è tutta un’altra storia! Cercate qualcosa (o meglio qualcuno) da rincorrere che vi renda realmente felici e non sarà tempo sprecato. Scusate l’asciugata”.

Un messaggio profondo e toccante che non ha lasciato indifferenti i fan, colleghi e tantomeno sua moglie, Chiara Ferragni, che ha risposto: “La famiglia è la cosa più importante della vita, sempre. Ti amo famiglia mia".