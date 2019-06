Shade: fuori oggi il nuovo singolo "La hit dell'estate"

Esce oggi il nuovo singolo di Shade, il rapper torinese che si esibito al Festival di Sanremo insieme a Federica Carta. Si chiama "La hit dell'estate" e promette di diventare un vero tormentone fin dal primo ascolto. Un sound irresistibile, in stile afro-latino, che accompagnerà le nostre serate calde in riva al mare. Il brano è stato realizzato in collaborazione con Gabry Ponte, noto DJ anche lui di Torino.

Ma perché Shade ha scelto proprio questo titolo per la sua hit dell'estate (e questo è proprio il caso di dirlo)? Ecco la spiegazione direttamente dalle sue parole: "Il titolo non è autocelebrativo ma verte attorno a un concept più ricercato: è la ragazza dei sogni, ad essere la vera hit, per molteplici ragioni. Quando c’è lei, tutto il locale si gira, esattamente come quando il dj suona il brano più acclamato dal pubblico".

Per l'occasione, il rapper ha collaborato con Ludovica Pagani, influencer ed esperta di calcio: lei appare sia nella cover del singolo che nel video, che uscirà a breve. Tra l'altro, la canzone è stata scelta come colonna sonora dell'ultima pubblicità delle patatine Fonzies.

