Ed Sheeran, tra gli spalti dell’Olimpico un ragazzo chiede alla fidanzata di sposarlo

Con la sua musica Ed Sheeran fa innamorare il pubblico, in tutti i sensi. Non è un caso se Nicola, un ragazzo di Scafati, in provincia di Salerno, ha scelto di chiedere alla sua fidanzata di sposarlo proprio durante il concerto del cantante britannico allo Stadio Olimpico di Roma.

Come riporta Leggo, sulle note di “Perfect”, sugli spalti dello stadio Nicola si è messo in ginocchio, ha aperto la scatola contenente l’anello e ha chiesto alla sua Anna di diventare sua moglie: la ragazza è scoppiata in lacrime e ha risposto sì, tra gli applausi e gli auguri dei presenti che hanno assistito alla scena.

Nicola ha scelto davvero un momento magico e romantico per la sua proposta; Ed Sheeran, come accaduto anche a Firenze, ha davvero incantato i circa 60mila spettatori presenti all’Olimpico, emozionandoli con la sua musica. La magia si ripeterà domani, mercoledì 19 giugno, allo stadio San Siro di Milano: chissà che qualcuno non prenda esempio da Nicola e decida di cogliere l’occasione di questo concerto per sorprendere la fidanzata con la proposta di matrimonio.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hit dal 2000 a oggi!