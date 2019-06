J-Ax difende Sfera Ebbasta: "La tragedia di Corinaldo poteva succedere a chiunque"

"È stata una disgrazia che poteva succedere anche ad un concerto rock, come è già successo in passato, anche ai concerti pop". È con queste parole che J-Ax torna a difendere Sfera Ebbasta, e la musica trap in generale, dalle accuse relative alla tragedia di Corinaldo. La notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018, presso la discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona, persero la vita 6 persone. Quella sera in programma era previsto un dj set di Sfera Ebbasta.

Da quel momento in poi, molti hanno dato la "colpa" dell'accaduto all'artista di Cinisello Balsamo e ai messaggi "poco edificanti" del suo genere di musica, la trap appunto. J-Ax è sempre stato dalla parte del cantante e, ancora una volta in un'intervista, lo difende. "Tutto è nato dopo la tragedia di Corinaldo. Come ha reagito la stampa è stato vergognoso incolpando l’artista in questione, poi il genere. C’è voluta una tragedia perché certe persone, che dovrebbero fare questo di lavoro, si andassero a leggere i testi trap che poi dicono le stesse cose della musica rap da 30 anni. È una schifezza: io sono per l’assoluta libertà di espressione artistica, ed è assurdo da parte delle radio non passare artisti che hanno grande favore di popolo, è anche antidemocratico e poco meritocratico. Vorrei citare Gaber: i vecchi bisogna ammazzarli da bambini".

J-Ax va contro un certo sistema di pensiero. Dice che la colpa di droga e comportamenti sessuali non sani è da ricercare negli adulti che non sono stati in grado di creare una società corretta, senza disfunzioni. E non nei ragazzi che ascoltano la musica trap. O peggio, negli artisti che la suonano.

Ascolta la nostra web radio dedicata alla musica trap!