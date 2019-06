Boy George, in arrivo il biopic: per interpretare la sua parte lui propone Sophie Turner

Questo sembra proprio essere il periodo d’oro dei biopic sulle star della musica: adesso la MGM sta pensando di realizzarne uno su Boy George, l’iconico ex cantante dei Culture Club, con la sceneggiatura e la regia di Sacha Gervasi.

E così si inizia anche a pensare ai possibili interpreti: è stato proprio Boy George a indicare chi, secondo lui, dovrebbe interpretarlo. Alla radio australiana Nova 96.9, il musicista 58enne ha dichiarato che gli piacerebbe che il ruolo di protagonista fosse affidato a Sophie Turner, la bellissima attrice diventata famosa in tutto il mondo per aver interpretato Sansa Stark nella fortunata serie tv da poco conclusa, “Game of Thrones”.

“È molto strano – ha detto Boy George - questo è un suggerimento che penso sconvolgerà la gente ma è una cosa che mi piace molto. Tutti diranno ‘Lei non può interpretarti, è una donna!’. Ma sai, quando avevo 17 anni mi sarebbe piaciuto tanto essere come lei, quella era la mia ambizione!”.

Boy George, insomma, non ha dubbi: Sophie Turner sarebbe perfetta per interpretarlo, almeno nelle parti da giovane. “Non vedo l’ora”, ha scritto l’attrice sui social in risposta a questa notizia, mostrandosi dunque pronta ad accettare la parte, qualora la produzione intenda affidargliela davvero. Molti suoi fan hanno approvato questa idea, sostenendo che, in effetti, l'attrice assomigli molto a Boy George da giovane.

A proposito del film, Sacha Gervasi il mese scorso ha dichiarato: “Nei club londinesi degli anni ’80 George era imperdibile e tutti sapevano che sarebbe diventato una star. La storia della sua vita è intrigante, ma allo stesso tempo commovente e stimolante. Sono onorato ed entusiasta di essere colui che la porterà sul grande schermo”.

