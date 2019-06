Ed Sheeran, svelati tutti gli ospiti del nuovo disco: ci saranno anche Eminem, 50 Cent e Cardi B

Ed Sheeran ha svelato i nomi degli artisti che hanno duettato con lui nel nuovo disco un po’ alla volta, così da accrescere la curiosità dei fan. Finalmente, però, ha svelato la lista completa che sorprende tutti con dei nomi inaspettati.

In totale, nell’album in uscita il 12 luglio dal titolo “No.6 Collaborations Project”, gli ospiti saranno 22: oltre ai già noti Justin Bieber, Chance the Rapper e Bruno Mars, ci saranno anche altri grandi nomi come quelli di Eminem, 50 Cent, Cardi B, Camila Cabello e Chris Stapleton.

“Sono un grande fan di tutti gli artisti con cui ho lavorato per questo album – ha rivelato Ed Sheeran in un comunicato – alcuni li ho seguiti sin dall’inizio della loro carriera, altri li ascolto di continuo. Sono artisti che mi ispirano e ognuno di loro ha portato qualcosa di speciale in ogni canzone. Non vedo l’ora che lo ascoltiate!”.

Su Instagram il cantante britannico ha pubblicato la tracklist completa con tutti i nomi: Camila Cabello e Cardi B, ad esempio, duetteranno con lui in “South of the Border”, mentre le voci dei grandi rapper Eminem e 50 Cent saranno presenti in “Remember the Name”. “Ringrazio tutti gli incredibili artisti con i quali ho lavorato per questo album per aver condiviso il loro talento con me – ha scritto Ed Sheeran nel post – No.6 Collaborations Project uscirà il 12 luglio, spero vi piaccia come piace a me”.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hit estive!