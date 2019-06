Whoopi Goldberg critica Bella Thorne per aver pubblicato le sue foto osé e lei scoppia in lacrime

Di recente Bella Thorne è stata vittima di un hacker che le ha rubato alcune foto hot che aveva nel telefono: per non cedere alle minacce ricevute, la giovane attrice e cantante ha deciso di mettere lei stessa online alcuni scatti osé.

Pix u send to ur bf

Se, da una parte, c’è chi ha capito e ammirato il suo gesto coraggioso, dall’altra c’è anche chi l’ha aspramente criticata. Tra questi c’è anche la famosa attrice Whoopi Goldberg: “Se sei un personaggio famoso non mi interessa quanti anni hai – ha detto durante una puntata di The View – non posti foto nude di te stessa. Se non lo sai nel 2019, questo è un problema, mi dispiace. Non puoi sorprenderti se qualcuno ti ha violato l’account, specialmente se hai delle immagini sul telefono”.

Di fronte a queste critiche da parte dell’attrice di “Sister Act”, Bella Thorne ha risposto con una story su Instagram durante la quale è scoppiata in lacrime: “Sei pazza ad aver pensato cose così terribili in una situazione così delicata – ha detto la giovane – una ragazza non può mandare al suo fidanzato che le manca delle foto di lei che sono sexy? Sono offesa per chiunque abbia mai fatto una foto osé”.

A difendere Bella ci ha pensato anche Benjamin Mascolo, cantante del duo Benji e Fede che è anche il suo fidanzato: “Invece di condannare l'hacker che ha violato la privacy di una persona, come un ladro che entra in casa, si accusa Bella per aver tenuto delle foto sexy sul suo telefono – ha detto sottolineando infine - è assurdo che una donna condanni un'altra donna”.