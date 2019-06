Ghali: in uscita due singoli, "Turbococco" e "Hasta la Vista"

Sarà un'estate calda per Ghali, che ha deciso di far uscire ben due singoli nuovi: "Turbococco" e "Hasta la Vista". Il rapper di Milano aveva deliziato i suoi fan lo scorso marzo con la pubblicazione del singolo "I Love You", che è diventato subito disco d’oro con 25.000 unità vendute.

Ora riparte alla grande con due pezzi davvero super. I due nuovi pezzi usciranno venerdì 21 giugno, e sono già disponibili in pre-save.

In attesa di ascoltare i due pezzi, Ghali ha annunciato 4 date esclusive per le sue esibizioni europee. Eccole:

- 5 Luglio Wireless Festival Alter Rebstockpark, Fraconoforte, Germania

- 20 Luglio Lollapalooza Hippodrome ParisLongchamp, Parigi, Francia

- 23 Luglio POW WOW, Pag, Croazia

- 27 Luglio Tomorrowland Festival, Boom, Belgio

