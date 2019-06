Michael Jackson, le sue ceneri sono custodite nei gioielli indossati dai figli

A 10 anni dalla tragica scomparsa del Re del Pop, Michael Jackson, una fonte anonima avrebbe rivelato al magazine Radar Online la vera ubicazione dei resti del cantante. La star non sarebbe stata sepolta, bensì le sue ceneri sarebbero conservate in un luogo davvero insolito.

A quanto pare, i figli Paris, Prince e Blanket avrebbero deciso di conservare le ceneri del padre in alcuni gioielli, come collane e braccialetti, di loro proprietà: questi preziosi oggetti sarebbero custoditi gelosamente in urne chiuse a chiave. Secondo quanto rivelato al magazine, inoltre, inizialmente i tre figli avevano fatto inserire le ceneri del padre in gioielli a forma di cuori spezzati ma poi ci avrebbero ripensato, decidendo di trasferirle in nuove collane.

Durante una recente commemorazione del Re del Pop, sua figlia Paris pare abbia indossato proprio una di queste collane. Ovviamente i tre fratelli indossano questi gioielli sono in occasioni speciali ed evitano di portarli in giro, nel timore possano rompersi. “La famiglia ha mantenuto il segreto circa la sepoltura per ragioni di sicurezza – ha spiegato la fonte – e per rispettare le ultime richieste dello stesso Michael Jackson”.

Alla fine sarebbe stata la madre della defunta star, Katherine, a far trapelare la notizia tra le persone più vicine, ma alla fine qualcuno lo ha rivelato ai giornali. Le ceneri del Re del Pop non finite nei gioielli sono state invece disperse a Neverland, la tenuta del cantante.