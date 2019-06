Madonna, dopo il rifiuto del Teatro alla Scala, arriva l’invito dal San Carlo di Napoli

Come ha rivelato la stessa Madonna al Corriere, parlando del suo nuovo tour, a quanto pare in Italia avrebbe incassato un secco no dal Teatro alla Scala di Milano, nel quale avrebbe voluto esibirsi: “Il mio nuovo tour Madame X per il momento non toccherà l'Italia – ha dichiarato la cantante - Avrei voluto esibirmi nel 2020 alla Scala di Milano, ma non mi hanno dato l'ok. Non c'è posto lì per gente come me. Peccato”.

Al momento non sono in programma date italiane ma, secondo quanto emerso nelle ultime ore, sembra che su suggerimento di alcuni giornalisti, Madonna stia valutando l’ipotesi di esibirsi al Teatro San Carlo di Napoli: “Ne parlerò con il mio manager”, avrebbe detto la regina del pop, mentre dal capoluogo campano è arrivato l’invito ufficiale da parte della sovrintendente Rosanna Purchia: “Sarei felice se Madonna volesse cantare al San Carlo con la nostra orchestra. La invito ufficialmente a Napoli”.

“Sarebbe qualcosa di eccezionale, da studiare in ogni dettaglio, nel rispetto della sala che ospiterebbe i concerti – ha detto ancora Purchia - Sono una fan di Madonna, mi affascina come artista e donna, ma mi sta a cuore prima il San Carlo come bene storico, patrimonio comune, di immenso e unico valore. Ne ho la responsabilità”. Insomma, Napoli attende Madonna ed è pronta ad accoglierla a braccia aperte, con la volontà di organizzare tutto al meglio, nel rispetto del luogo in cui la star dovrebbe esibirsi: non resta che aspettare per vedere se Lady Ciccone accetterà l’invito.

