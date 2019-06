Marco Carta presenta album e autobiografia e parla del furto: “Non vedo l’ora che arrivi il processo”

Di recente Marco Carta è finito sulle pagine di cronaca dei giornali a causa del suo arresto, poi non convalidato, per un furto di magliette alla Rinascente. Per quanto accaduto, il cantante a settembre finirà sotto processo per furto aggravato in concorso.

In occasione della presentazione del suo nuovo album e della sua autobiografia, il giovane è tornato a parlare dell’episodio che lo ha visto protagonista: “Sono tranquillo per settembre – ha detto, come riporta Ansa – anzi, non vedo l’ora che arrivi il processo. Del furto non ero conscio – ha ribadito – altrimenti mi sarei dissociato o l’avrei impedito”. Il suo nuovo disco si intitola “Bagagli leggeri”, mentre l’autobiografia “Libero di amare”: al libro il cantante avrebbe da poco aggiunto un capitolo proprio sulla vicenda del furto.

“Le critiche social mi hanno fatto male – ha detto a proposito dei commenti ricevuti per la storia del furto - Bisognerebbe avere un patentino per i social, passare un esame, non è possibile scrivere insulti pesanti a muso duro e a cuor leggero. Io ho una bella corazza ma sono un essere umano, ero spezzato e mi sto ricongiungendo ora. La stampa stessa ha fatto dei titoli pesanti”.

Ma dopo questo episodio Marco guarda avanti e pensa solo ai suoi nuovi progetti, come ha annunciato con un video su Instagram: “Sono molto, troppo felice di presentarvi questi due lavori – ha scritto – ‘Libero di amare’ è uscito oggi mentre il disco ‘Bagagli leggeri’ uscirà domani ma sono in fermento assoluto, sono ansioso, come ogni disco, un po’ come la notte prima degli esami. Domani tutti voi ascolterete l’amore, la speranza, e l’impegno che ci ho messo dentro. Grazie a tutti”. Oggi il cantante incontrerà i fan nel primo appuntamento in store a Milano.