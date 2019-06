Vasco Rossi: il VascoNonStop Live continuerà anche nel 2020

Terminato il tour che lo ha visto impegnato allo stadio San Siro di Milano e a Cagliari con "900.000 ticket sold", il rocker lancia una notizia bomba: "to be continued in 2020"!

L'annuncio arriva sui social: la nuova immagine di copertina del profilo ufficiale di Vasco su Facebook parla chiaro e non lascia spazio ad alcun dubbio.

E anche il post Instagram pubblicato alla fine dell'ultimo concerto di quest'anno aveva anticipato la notizia, precisando: "..e con questa, vi saluto!! ma questo è un arrivederci, siatene certi!!".

Una promessa, però, che ha fatto partire le scommesse sulle prossime date e sulle città che potrebbero essere toccate dal tour: Napoli, Firenze e Bologna sembrerebbero essere le più quotate... ma sono solo ipotesi!

Qualcuno ipotizza anche un ritorno in Sardegna, interpretando diversamente il post Instagram.

Insomma, per ora l'unica certezza è che il VascoNonStop Live continuerà anche nel 2020. Bisognerà avere un po' di pazienza per saperne di più!

(Credits photo: Instagram/vascorossi)

