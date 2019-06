Mark Ronson: esce l'album da solista "Late Night Feelings"

Il premio Oscar per "Shallow", Mark Ronson, torna in scena con un album da solista: "Late Night Feelings". Dopo il successo per aver scritto e prodotto la canzone che ha consacrato il film "A Star Is Born", il polistrumentista britannico punta tutto su di sé. Ma non si lascia scappare collaborazioni importanti. Nel disco, infatti, spiccano featuring d'eccezione. Ecco i nomi: Miley Cyrus, Camila Cabello, Alicia Keys, YEBBA, Angel Olson, King Princess, The Last Artful, Dodgr, Diana Gordon e Ilsey.

Mark sa come fare impazzire il suo pubblico e questo nuovo lavoro discografico ne sa qualcosa. Ad esempio, la collaborazione con Miley Cyrus è pazzesca. Nel brano "Nothing Breaks Like A Heart" sentiamo fortemente l'influenza di un certo sound anni '80, un po' country.

Il nuovo album è un mix perfetto di pop, soul, disco e funk ed è la colonna sonora di momenti molto intimi. In merito al suo lavoro, Ronson ha detto: "I pensieri notturni possono essere tutto quello che ti tenga sveglio: dolore, desiderio, amore. Ma anche la Brexit. Potrebbe essere davvero qualsiasi cosa". È un lavoro molto sentimentale il suo. I brani prendono allo stomaco, sono struggenti e non lasciano via di scampo. Tutti i pensieri più oscuri e personali, prima o poi, vengono a galla. Il bello è che Mark riesce in tutto questo con un disco che è fondamentalmente pop. E fa emozionare tutti.

