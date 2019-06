“Madame X” al primo posto delle classifiche: Madonna batte Bruce Springsteen

In soli sette giorni, il nuovo album di Madonna, intitolato “Madame X”, ha raggiunto la vetta della classifica di Billboard: la cantante ha battuto anche Bruce Springsteen, il cui nuovo album “Western Stars”, uscito lo stesso giorno, ha raggiunto il secondo posto.

Secondo i dati resi noti, finora il nuovo album di Lady Ciccone ha già venduto 95mila unità, delle quali 90mila sono le vendite dell’album vero e proprio. Questa classifica, infatti, considera non solo le vendite dell’album fisico, ma anche le riproduzioni in streaming e i download digitali. Il nuovo disco del Boss, invece, finora ha registrato la vendita di 66mila unità.

È la nona volta che Madonna raggiunge la vetta delle classifiche e in così breve tempo: la prima risale all’iconico album “Like A Virgin” del 1985, seguito da “True Blue” nel 1986, “Like A Prayer” nel 1989, “Music” nel 2000, “American Life” nel 2003, “Confessions On A Dance Floor” nel 2005, “Hard Candy” nel 2008 e infine “MDNA” nel 2012. Per quanto riguarda le cantanti donne, il record dei primi posti è detenuto da Barbra Streisand, mentre per gli artisti uomini appartiene ai Beatles, che hanno trionfato nelle classifiche per ben 19 volte.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!