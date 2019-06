J-Ax: Ostia Lido conquista il Disco di Platino!

Grande successo per il nuovo singolo di J-Ax, Ostia Lido: la canzone, infatti, ha raggiunto la certificazione di Disco di Platino.

Ostia Lido era già prima in classifica Fimi GFK tra i singoli più venduti ed ha anche superato 50.000 download e streaming, facendo arrivare quindi l'importante certificazione.

Ennesimo successo per il rapper, che sta per tornare in tour con DJ Jad nella vecchia formazione degli Articolo 31. Ecco le date e i luoghi in cui si esibirà J-Ax:

29 giugno Bologna -Arena Parco Nord – Bologna Sonic Park

3 luglio Legnano (MI) - Isola del Castello – Rugby Sound

6 luglio Roma - Ippodromo delle Capannelle – Rock in Roma

14 luglio Verona - Arena

20 luglio Bibione (VE) Piazzale Zenith

31 agosto Noci (BA) - Foro Boario – Animenote Noci Music Festival

7 settembre Catania - Villa Bellini – Estate Catanese

14 settembre Mondovì (CN) - Mondovicino Arena – Wake Up Music Festival

