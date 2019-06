Rihanna premia Mary J. Blige ai BET Awards in un sexy abito di pelle

Un completo nero di pelle, attillato e molto sexy, firmato Fenty (il suo nuovo brand di moda). Così Rihanna si è presentata ai BET Awards 2019, tenutisi lo scorso 23 giugno al Microsoft Theatre di Los Angeles. RiRi non ha ricevuto nessuna nomination, ma è stata la madrina per consegnare un premio d'eccezione: il Lifetime Achievement Award a Mary J. Blige. Una riconoscenza che la cantante di "Umbrella" ha apprezzato tantissimo, perché stima la sua esimia collega.

E dal discorso che ha fatto, si capisce benissimo quanto sia contenta di consegnare questo premio proprio a Mary J. Blige: "Mary J. Blige si è presentata al mondo con una vibrazione nuova di zecca e ha allineato i mondi dell'hip-hop e dell'R&B". E poi ha continuato: "Ha cambiato il gioco con il suo suono unico e quello stile. Ha aperto tantissime porte per artiste femminili in questo settore. E a nome di tutte le donne che sono venute dopo di te, come me, grazie per essere sempre te stessa, così possiamo sentirci a nostro agio nell'essere noi stesse".

Un ringraziamento davvero sentito, per un'artista che ha fatto tantissima strada e che ha saputo con la sua voce arrivare lontano, lanciando dei messaggi che vanno oltre la musica.