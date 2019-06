Halsey fa tendenza (e polemica) con le ascelle non depilate in copertina

Un'altra star si è fatta fotografare con le ascelle non depilate. Questa volta si tratta di Halsey, cantautrice americana, che raggiunse il successo nel 2015 con l'album "Badlands". Dopo la figlia di Madonna e Bella Thorne, arriva un'affascinante popstar a scuotere le coscienze e lo fa in maniera eclatante: i suoi peli in bella vista appaiono nella copertina del magazine Rolling Stone di luglio. Nello scatto, Halsey indossa una canottiera bianca, ha le braccia alzate dietro la testa e mostra a tutti le ascelle.

Le polemiche sono dietro l'angolo. Il diritto delle donne di presentarsi come meglio credono è sacrosanto. Come è sacrosanta la libertà di espressione di chi sta a guardare. Ma qui non si tratta di chi ha ragione e chi torto. Qui si tratta di un modo per far capire che le cose stanno cambiando. E i movimenti body positivity e woman power vogliono affrontare proprio questo tema.

Farsi fotografare con le ascelle non depilate vuol dire andare contro un sistema estetico che si è fortemente radicato nel tempo. Vuol dire che non importa se agli uomini (o alle altre donne) non piacciono i peli. Le nemiche della ceretta sono tante e invadono i social. La loro battaglia la stanno facendo a suon di hashtag, perché è il modo più efficace di arrivare a più persone in poco tempo.

È vero, c'è chi lo fa per moda o per pigrizia, ma fatto sta che non depilarsi sta diventando sempre di più un inno alla donna che si piace al naturale, senza intervenire per essere considerata più bella. I canoni della bellezza non sono fissi, possono cambiare... e oggi non sono fatti più di rasoio e ceretta!