Lady Gaga e Bradley Cooper: esibizione a sorpresa al Festival di Glastonbury?

Lady Gaga e Bradley Cooper non smettono di far parlare di loro. L'ultima indiscrezione che li vede protagonisti riguarda un'esibizione a sorpresa al Festival di Glastonbury, in scena dal 26 al 30 giugno nel Regno Unito. È stata Edith Bowman, una speaker radiofonica inglese, a lanciare la "bomba".

La donna ha detto: "Nel mio podcast Bradley Cooper ha parlato di 'A Star Is Born' e quando gli ho detto che mi sarebbe piaciuto vederli fare un concerto dal vivo, lui ha risposto una cosa tipo 'abbiamo parlato della cosa a Nick Dewey ed Emily Eavis (tra gli organizzatori del festival) e potremmo essere al Park Stage di Glastonbury". Per adesso si tratta solo di indiscrezioni, non confermate ufficialmente.

Tanti sono i fan che vorrebbero rivivere la poesia che solo i 2 artisti sanno ricreare sul palco con "Shallow", quando le loro voci si uniscono e danno vita a un vero e proprio sogno. Tra l'altro in una scena di "A Star Is Born", l'attore canta proprio sul palco del Glastonbury... che forse il film diventi realtà? Lo scopriremo presto.