Tom Walker derubato a Verona: "Aiutatemi a trovare le mie chitarre"

Il cantautore britannico Tom Walker è stato protagonista di 3 meravigliosi live nel nostro Paese. Purtroppo nella tappa di Verona del 23 giugno scorso, al Teatro Romano, è stato vittima di un furto. Durante il concerto, infatti, gli hanno rubato 2 chitarre dal furgone. E per un musicista non c'è cosa più spiacevole. A denunciare il fatto, è stato lo stesso Tom, che su Twitter ha lanciato questo appello: "Per favore aiuto!!! A Verona due delle mie chitarre sono state rubate dal nostro furgone. 1 chitarra Gibson e 1 chitarra Ibanez. Se vivi in Italia, specialmente a Verona, per favore condividi questo messaggio. Sono davvero devastato, le avevo acquistate da poco".

PLEASE HELP!!! Today in #Verona two of my Guitars have been stolen from our van. 1 Gibson hummingbird and 1 ibanez hollow body electric guitar. If you live in Italy, especially Verona please share this. I'm absolutely gutted, I only purchased both guitars recently. pic.twitter.com/t2laIrxKgJ — Tom Walker (@IamTomWalker) 23 giugno 2019

Nei giorni scorsi, il cantante è tornato sull'argomento e ha dato un aggiornamento sulle chitarre rubate: "Solo un piccolo aggiornamento. Le chitarre non sono state ritrovate. Credo che siano andate perdute per sempre e questo è molto triste. Per fortuna non è morto nessuno e le chitarre possono essere sostituite. Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato".

Just a little update. The guitar haven't been found. I think they are forever lost, which is very sad. On the bright side no body died and guitars can be replaced. Hoping the little twat of a thief will be served up a slice of Karma at some point. Thank you all for helping me — Tom Walker (@IamTomWalker) 25 giugno 2019

Ci tenera tantissimo Tom ai suoi strumenti e speriamo che questo episodio non gli faccia cambiare idea sull'Italia... e che torni a trovarci presto!

