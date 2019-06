Fabio Rovazzi e Loredana Bertè, in arrivo il duetto?

Fabio Rovazzi e Loredana Bertè, una strana coppia ma che potrebbe davvero funzionare: ecco perché, stando all’indiscrezione riportata da Tv, Sorrisi e Canzoni, i due avrebbero duettato insieme nel singolo estivo del giovane cantante.

Dopo “Volare” con Gianni Morandi, e “Faccio quello che voglio” con Emma, Nek e Al Bano, Rovazzi dunque questa volta punta a conquistare la classifica dei tormentoni estivi avvalendosi di un grande talento e una grande voce come quelli di Loredana Bertè.

Al momento non si conoscono i dettagli della canzone né la data di uscita, ma probabilmente sarà a luglio. Dunque a breve dovrebbe arrivare un annuncio ufficiale, intanto la curiosità di ascoltare insieme l’interprete di “Andiamo a comandare” e la regina del rock italiano è tanta. Di recente, inoltre, Loredana ha raggiunto un altro grande traguardo: il suo brano “Cosa ti aspetti da me” è stato certificato con il disco di platino per aver venduto oltre 50mila copie.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hit estive!