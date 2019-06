Laura Pausini e Biagio Antonacci, esordio in grande stile del tour congiunto

L’attesa del tour congiunto di Laura Pausini e Biagio Antonacci era tanta e i due cantanti non hanno deluso le aspettative dei loro tantissimi fan: l’esordio al San Nicola di Bari è stato magnifico, un debutto in grande stile per uno show di oltre tre ore che ha davvero incantato il pubblico.

I “Pausinacci”, termine che i due hanno usato per definire scherzosamente i loro fan, hanno così potuto ascoltare i brani più belli del repertorio di entrambi e godere di un vero e proprio spettacolo, tra luci, coreografie e sorprese, per le quali bisogna ringraziare il direttore artistico del tour, Luca Tommassini. È stato proprio lui, infatti, a convincere Laura a vestire i panni di Freddie Mercury e Biagio a lanciarsi nel ballo. “Volevamo divertirci – hanno detto i due cantanti, come riporta Tgcom24 – e Luca l’ha capito prima di noi. È stato un modo nuovo per noi di lavorare”.

"Abbiamo iniziato! - ha scritto Laura su Instagram condividendo alcuni scatti della serata - e Bari è stata una bomba atomica! 45mila voci all’unisono con me e Biagio".

Laura e Biagio, insomma, a livello artistico hanno una perfetta sintonia e sul palco si è vista davvero: “Tutto questo è nato dalla nostra voglia di stare insieme – ha spiegato lei - Non c'era una volontà discografica dietro. Per assurdo, vorremmo che l'attitudine fosse quella di fare pianobar, anche se in uno stadio. Ospiti? – ha aggiunto - nessuno. E non canto neanche brani scritti da altri cantautori: mi sembra una questione di rispetto. Ho ancora tanti anni davanti per cantare il mio repertorio”.

Laura Pausini, però, ha anche rivelato che al termine di questo tour di 11 date nei principali stadi italiani si prenderà una pausa di due anni: “Una cosa ho imparato da Biagio: a essere un po' più tranquilla. Ho sempre esagerato nella ricerca della perfezione”. Ma i fan non devono dispiacersi, anche perché Laura e Biagio potrebbero avere in serbo per loro un’altra grande sorpresa: “Stiamo filmando tutto – ha detto la cantante – anche se non diventa niente, da vecchia lo voglio rivedere”. Laura, insomma, ha lasciato intuire che questo grandioso tour congiunto potrebbe diventare anche un film, una sorpresa che di sicuro tutti i “Pausinacci” gradiranno.

