“Intitoliamo una strada a Vasco Rossi”, la proposta di Pau dei Negrita

Il tour di Vasco Rossi sta ottenendo un successo enorme: tra i suoi fan c’è anche Pau dei Negrita che, non a caso, è andato a vederlo sia a San Siro che a Cagliari Fiera, in Sardegna ed è rimasto così incantato e soddisfatto da questi due live da aver lanciato una proposta incredibile sui social.

“Ma una c***o di strada da intitolargli non ce l’abbiamo in Italia per sto mito? – ha scritto Pau in un commento a una foto del Blasco su Instagram – Forse meglio una piazza... grandicella...”. L’idea del cantante dei Negrita è stata molto apprezzata, ha ricevuto molti like e in tanti l’hanno anche rilanciata; può sembrare assurda, ma in realtà non lo è. Del resto non sarebbe la prima volta che a un artista venga intitolata una via o una piazza.

Nel frattempo, Vasco Rossi su Instagram ha raggiunto quota 1 milione di followers: “Evviva – ha commentato scherzando in un post – sono diventato milionario!”.

Visualizza questo post su Instagram Evvivaaa sono diventato milionario Un post condiviso da Vasco Rossi (@vascorossi) in data: 25 Giu 2019 alle ore 9:58 PDT

