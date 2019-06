Alanis Morissette incinta a 45 anni: “Ormai non ci speravo più”

Alanis Morissette a 45 anni è di nuovo incinta e sta realizzando finalmente il suo sogno di avere il terzo figlio e una famiglia numerosa. Ma per riuscirci la cantante canadese ha dovuto lottare e superare tante difficoltà, come ha raccontato lei stessa al magazine Self.

“Ho sofferto di alcuni aborti spontanei – ha detto – quindi pensavo non fosse più possibile rimanere incinta”. E invece il miracolo è avvenuto e, dopo Ever Imre, che ora ha 9 anni, e Onyx Solace, che ne ha 3, adesso la cantante attende un altro bimbo e, nel frattempo, continua a lavorare e a esibirsi anche con il pancione.

“Tra i miei due parti ci sono stati dei tentativi falliti, poi gli aborti spontanei che hanno provocato in me dolore e paura – ha spiegato ancora - Ho inseguito e pregato per una nuova gravidanza, imparando tantissime cose sul mio corpo. Mi sono formata, volevo sempre risposte precise dai ginecologi, mi chiedevano se avessi un background medico”. Questo figlio, dunque, Alanis l’ha voluto e cercato in tutti i modi e stavolta ha intenzione di non farsi travolgere dalla depressione post partum che ha vissuto in passato, dopo la nascita dei primi due figli.

“Avevo già sofferto di depressione prima di avere figli, guarii ritornando sul palco”. Ma tornare a cantare non è stata la soluzione definitiva e Alanis ha continuato a lottare contro l’oscuro male: “La prima volta ho aspettato oltre un anno prima di chiedere aiuto. La seconda quattro mesi. Se ricapiterà, non farò passare quattro minuti”. Insomma, la cantante sta vivendo un momento positivo ed è pronta ad accogliere il suo terzo bambino con una maggiore consapevolezza, data dall’esperienza vissuta.