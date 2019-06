Justin Bieber: la sua "Don’t Check On Me" parla di Selena Gomez?

Nella nuova canzone di Justin Bieber "Don’t Check On Me", cantata in collaborazione con il rapper Chris Brown, si parla di "fantasmi del nostro passato" e di come sia importante "andare avanti" nella vita. Molti fan in queste parole hanno letto un chiaro riferimento a Selena Gomez, ex di Justin.

Capita molto spesso che gli artisti attingano dalle esperienze personali e si lascino ispirare per i testi delle loro canzoni. Non sappiano se il pezzo parli davvero di Sel, il cantante non ha dichiarato nulla in merito. Ma se andiamo a leggere passaggio per passaggio, sembrerebbe proprio di sì. "Non controllarmi se non stiamo insieme / Probabilmente c'è un ragione", canta Justin. E ancora: "Potrei venirti in mente ma non preoccuparti per me, no / Il mio cuore è tornato un pezzo solo e non perde un battito, no".

Altre parole che hanno fatto insospettire i fan sono: "Non prenderla personalmente se ora non posso rispondere (...) Non lascerò che i fantasmi del nostro passato buttino giù il mio futuro". Insomma, Bieber sta parlando della Gomez o no? I due sono stati insieme fino a gennaio del 2018, dopo 7 anni di amore turbolento. Poi lui è stato travolto dalla bellezza di Hailey Baldwin, che solo dopo pochi mesi ha sposato.

Dal canto suo Selena ha passato un anno poco piacevole, tra il trapianto di un rene e il periodo passato in una clinica per sconfiggere ansia e depressione.

