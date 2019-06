Carl Brave: “Non etichettatemi perché io faccio un mix di generi”

È un rapper, un cantautore e un produttore e ama spaziare tra i generi musicali, per questo rifiuta qualsiasi tipo di etichetta: stiamo parlando di Carl Brave, l’artista romano che è stato tra i protagonisti del Tuborg Open Fest che si è tenuto ieri a Milano.

Dopo il singolo con Elisa da poco uscito, Carl adesso pensa già ai progetti futuri ed è convinto che questo sia il momento d’oro per la musica indipendente, come quella indie: “Io, però, preferisco non definirmi e non etichettarmi – ha rivelato in un’intervista per Tgcom24 – perché sono un mix di generi diversi, dal rap al pop, fino al cantautorato, un po’ come tutta la musica moderna”.

“Penso che la ricerca dei vocaboli sia una delle cose più importanti nel linguaggio dei testi – ha detto, a proposito delle sue canzoni - io cerco di portare lo slang del quotidiano della mia generazione, e questo fa sì che la mia musica sia molto genuina”. A proposito del singolo “Vivere tutte le vite” in cui duetta, appunto, con la cantante friulana, Carl Brave ha detto: “Elisa ha fatto uscire il suo disco e c’era ‘Vivere tutte le vite’ dentro, vista in un'altra chiave, una chiave più da ‘ballatona’ – ha spiegato - Poi mi ha contattato e mi ha chiesto di farci una strofa e rifarci la base. L'ho prodotta più reaggeton, ho aumentato i bpm de pezzo, l' ho resa più hit estiva”.

Carl Brave, tra l’altro, scrive anche molti testi per altri artisti e si è detto molto geloso del materiale che compone: “Ma sono anche molto produttivo – ha aggiunto – nella scrittura per altri, poi, cerco di immedesimarmi nell’artista a cui la sto facendo, cerco di creargli un vestito su misura che abbia un po’ di me e tanto di lui”.

